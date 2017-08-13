Экс-глава ПМР прокомментировал отказ в допуске его адвокатов к делу

ТИРАСПОЛЬ, 13 авг — РИА Новости, Владимир Сандуца. Экс-президент непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Евгений Шевчук прокомментировал отказ в допуске его адвокатов к уголовному делу в качестве защитников, указав, что при этом осведомленность о материалах дела демонстрируют сторонние комментаторы — от журналистов до депутатов.

"Председатель СК изобретает способы прикрыться гостайной. Уведомительный порядок вступления моих адвокатов в дело, заявленный президентом, нивелирован СК разрешительным характером допуска уполномоченного представителя", — написал Шевчук на своей странице в Facebook.

Ранее парламент Приднестровья выразил согласие на снятие неприкосновенности с Шевчука, дав возможность привлечь экс-президента к уголовной ответственности. В отношении Шевчука, руководившего ПМР с 2011 по 2016 годы, сначала было объявлено о возбуждении пяти уголовных дел, затем шести, теперь уголовные дела соединены в одно производство. Ему грозит наказание в виде 12 лет лишения свободы. Шевчук покинул территорию ПМР.

По словам экс-президента, прокурор, депутаты, журналисты, рассказывающие якобы о деталях уголовных дел, допущены к следственной тайне — иначе, считает он, откуда они осведомлены о материалах следствия. "Демонстрируют эпизоды в СМИ, продолжают готовить рассказы и срежесированное на сплетнях "кино", а мои процессуальные и законные представители защиты даже не допускаются к материалам уголовных дел", — возмущается Шевчук.

Он полагает, что тем самым становится очевидным "наличие желания властей прикрыть свои неправовые действия "гостайной".

Ранее председатель Следственного комитета ПМР Вячеслав Брынзарь пояснил, что в уголовном деле в отношении Шевчука содержатся сведения, которые относятся к государственной тайне. Мотивируя отказ кишиневским адвокатам Шевчука, глава СК отметил, что "к участию в судопроизводстве на территории Приднестровской Молдавской Республики не допускаются адвокаты иностранных государств по делам, в которых затрагиваются вопросы, связанные с государственной тайной".

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией