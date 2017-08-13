Экс-глава ПМР прокомментировал отказ в допуске его адвокатов к делу

ТИРАСПОЛЬ, 13 авг — РИА Новости, Владимир Сандуца. Экс-президент непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Евгений Шевчук прокомментировал отказ в допуске его адвокатов к уголовному делу в качестве защитников, указав, что при этом осведомленность о материалах дела демонстрируют сторонние комментаторы — от журналистов до депутатов.
"Председатель СК изобретает способы прикрыться гостайной. Уведомительный порядок вступления моих адвокатов в дело, заявленный президентом, нивелирован СК разрешительным характером допуска уполномоченного представителя", — написал Шевчук на своей странице в Facebook.
Ранее парламент Приднестровья выразил согласие на снятие неприкосновенности с Шевчука, дав возможность привлечь экс-президента к уголовной ответственности. В отношении Шевчука, руководившего ПМР с 2011 по 2016 годы, сначала было объявлено о возбуждении пяти уголовных дел, затем шести, теперь уголовные дела соединены в одно производство. Ему грозит наказание в виде 12 лет лишения свободы. Шевчук покинул территорию ПМР.
Он полагает, что тем самым становится очевидным "наличие желания властей прикрыть свои неправовые действия "гостайной".
Ранее председатель Следственного комитета ПМР Вячеслав Брынзарь пояснил, что в уголовном деле в отношении Шевчука содержатся сведения, которые относятся к государственной тайне. Мотивируя отказ кишиневским адвокатам Шевчука, глава СК отметил, что "к участию в судопроизводстве на территории Приднестровской Молдавской Республики не допускаются адвокаты иностранных государств по делам, в которых затрагиваются вопросы, связанные с государственной тайной".
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией