В Британии 40 человек подозревают в подготовке терактов против мусульман

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Британская полиция вдет расследование в отношении 40 неонацистов, подозреваемых в подготовке серии терактов против мусульман, пишет издание Sunday Times со ссылкой на источник, близкий к следствию.

По данным газеты, большинство крайне правых экстремистов проживают в графстве Йоркшир. Их деятельность активизировалась с июня прошлого года, после убийства депутата палаты общин Джо Кокс. К расследованию подключилась служба МИ-5.

Сообщается, что при разработке планов нападений неонацисты завязывают знакомства с представителями мусульманских общин и изучают работу исламских организаций и объединений, а также тщательно выбирают наиболее уязвимые цели.

"Опасность для национальной безопасности со стороны крайне правых экстремистов ничуть не отличается от той, что представляют террористы-исламисты", — заявил источник, добавив, что отслеживать деятельность неонацистов даже сложнее.

Собеседник газеты предрек рост числа терактов, организованных правыми радикалами.

В декабре лава МВД Великобритании Амбер Радд объявила о запрете неонацистской группы National Action, приветствовавшей убийство депутата Джо Кокс.

Парламентарий-лейборист Кокс была смертельно ранена днем 16 июня прошлого года в городке Берстолл близ города Лидс в Западном Йоркшире. Кокс, у которой осталось двое маленьких детей, проводила в Берстолле встречи с избирателями. На момент прибытия полиции и врачей женщина, как утверждают очевидцы, была в сознании, но истекала кровью. Уже в больнице она скончалась от ран. В ноябре признанный виновным в ее убийстве Томас Мэйр был приговорен к пожизненному сроку заключения без права подачи прошения о помиловании. Суд установил, что причиной смерти депутата стали множественные ножевые и пулевые ранения.