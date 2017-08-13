МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Посольство России в США порекомендовало российским гражданам воздержаться от поездок в Шарлоттсвилль, где произошли столкновения сторонников и противников ультраправых движений. По официальным данным, в беспорядках погиб 1 человек и 34 пострадали.

В связи с беспорядками в штате Виргиния действует режим чрезвычайного положения. Как отмечается в сообщении российского диппредставительства, россиянам лучше не ездить в Шарлоттсвилль, пока ситуация не нормализуется.

Страсти по памятнику

Сторонники ультраправых организаций начали протестовать против планов властей убрать из "Парка эмансипации" памятник генералу армии Конфедерации в годы Гражданской войны в США Роберту Ли. Первые столкновения начались еще в пятницу, когда сотни ультраправых провели в Шарлоттсвилле факельное шествие.

Как сообщали американские СМИ, среди демонстрантов присутствовали члены неонацистских организаций и "Ку-клукс-клана". По разным оценкам, всего в городе оказалось от двух до шести тысяч ультраправых и несколько тысяч их оппонентов, и все они собрались в "Парке эмансипации". Митинги ожидаемо переросли в стычки: собравшиеся дрались, бросались бутылками, оборонялись и наступали с помощью газовых балончиков. К разгону демонстрации подключилась американская Национальная гвардия, начались аресты.

Самая радикальная акция протеста прошла не в парке, а на городских улицах. В центре Шарлоттсвилля в толпу противников ультраправых врезался автомобиль. На видео, опубликованном в соцсетях заметно, как темно-серая легковушка (предположительно, Chevrolet Camaro) протаранила два автомобиля, которые протестующие пытались обойти, и по пути сбила несколько человек, которых буквально подбросило в воздух от сильного удара. После этого автомобиль дал задний ход и быстро скрылся. В результате одна женщина погибла, 19 человек пострадали.

Водитель позднее был задержан. Сообщалось, что за рулем автомобиля, предположительно, был "белый националист". Мужчине предъявлены обвинения в убийстве.

© AFP 2017 / PAUL J. RICHARDS Раненым оказывают помощь после того, как автомобиль наехал на людей в американском городе Шарлоттсвилль (штат Виргиния) © AFP 2017 / PAUL J. RICHARDS Раненым оказывают помощь после того, как автомобиль наехал на людей в американском городе Шарлоттсвилль (штат Виргиния)

"Джеймсу Алексу Филдсу-младшему (20 лет), жителю Огайо, были предъявлены обвинения по одному эпизоду убийства второй степени (преднамеренное, но не спланированное убийство), трем эпизодам нанесения телесных повреждений и одному эпизоду оставления места преступления", — сообщили в полиции.

Кроме того, к западу от города разбился полицейский вертолет. Погибли два человека, на земле пострадавших не было. В полиции штата сообщили, что вертолет оказывал поддержку силам, занятым в обеспечении общественной безопасности.

"Причина крушения расследуется полицией штата, Федеральным управлением гражданской авиации и Национальным советом по безопасности на транспорте. Указаний на то, что речь может идти о преступлении, нет", — говорилось в сообщении, которое приводит телеканал NBC.

Акт внутреннего терроризма

Президент США Дональд Трамп выразил свои соболезнования погибшим в шарлоттсвилльских беспорядках.

"Глубочайшие соболезнования семьям и родным офицеров полиции штата Виргиния, которые погибли сегодня. Вы одни из лучших представителей нашей нации. <…> Соболезнования семье молодой женщины, убитой сегодня, и самые лучшие пожелания всем пострадавшим в Шарлоттсвилле в Виргинии. Так печально!" — написал он в Twitter.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © Ruptly Столкновения ультраправых и их противников на улицах Шарлоттсвилла

Американские сенаторы-республиканцы назвали наезд автомобиля на толпу "внутренним терактом" и призвали власти провести тщательное расследование.

"После просмотра ужасающего видео, где автомобиль намеренно врезается в толпу протестующих, я призываю Министерство юстиции немедленно расследовать и преследовать в судебном порядке этот чудовищный акт внутреннего терроризма", — говорится в заявлении сенатора Теда Круза, опубликованном на его странице в Facebook.

По словам сенатора Марко Рубио, произошедшее в Шарлоттсвилле — теракт, совершенный "сторонниками превосходства белой расы". Губернатор Виргинии Терри Макалиф в свою очередь обвинил ультраправых в разжигании ненависти и нетерпимости и призвал их "уходить домой".

"У меня есть послание белым супрематистам и нацистам, которые приехали сегодня в Шарлоттсвилль: уходите домой! Вас тут не ждут. Позор вам! Вы притворяетесь патриотами, но вы кто угодно, только не патриоты… Таким, как вы, нет места в штате Виргиния и в Америке", — заявил он на пресс-конференции.