Россия ждет от Ирана ратификации договора по безвизовым поездкам для групп

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Москва ожидает от Тегерана ратификации соглашения по безвизовым поездкам для туристических групп, с российской стороны все соответствующие процедуры завершены, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Иране.
"Соглашение по безвизовому режиму для туристических групп от 5 до 50 человек было подписано в ходе визита президента Роухани, однако иранская сторона его пока так и не ратифицировала. Поэтому оно пока не работает",- пояснили в пресс службе российской дипмиссии.
При этом было подчеркнуто, что российская сторона "все внутригосударственные процедуры завершила".
"Ждем окончательного ответа от Тегерана",- добавили в посольстве РФ.
Правительство Ирана в конце июня приняло соответствующее постановление об отмене виз для туристических групп из России.
"Однако не было ни одобрения парламента, ни официального уведомления из иранского МИДа",- пояснил собеседник РИА Новости в пресс-службе российского посольства.