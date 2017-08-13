Россия ждет от Ирана ратификации договора по безвизовым поездкам для групп

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Москва ожидает от Тегерана ратификации соглашения по безвизовым поездкам для туристических групп, с российской стороны все соответствующие процедуры завершены, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Иране.

Президент Ирана Хасан Роухани в конце марта совершил визит в Россию. В рамках его поездки в Москву правительства РФ и Ирана заключили соглашение о безвизовых групповых туристических поездках.

"Соглашение по безвизовому режиму для туристических групп от 5 до 50 человек было подписано в ходе визита президента Роухани, однако иранская сторона его пока так и не ратифицировала. Поэтому оно пока не работает",- пояснили в пресс службе российской дипмиссии.

При этом было подчеркнуто, что российская сторона "все внутригосударственные процедуры завершила".

"Ждем окончательного ответа от Тегерана",- добавили в посольстве РФ.

Правительство Ирана в конце июня приняло соответствующее постановление об отмене виз для туристических групп из России.

"Однако не было ни одобрения парламента, ни официального уведомления из иранского МИДа",- пояснил собеседник РИА Новости в пресс-службе российского посольства.