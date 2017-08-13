США заявили о ликвидации четырех командиров ИГ* в Афганистане

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. США заявили, что в результате авиаудара в четверг ликвидированы четыре высокопоставленных члена террористической группировки "Исламское государство"* в Афганистане, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на заявление американского командования в Кабуле.

Согласно данным командования, в результате операции в афганской провинции Кунар был ликвидирован, в частности, самопровозглашенный эмир провинции от группировки "ИГ-Хорасан" Абдул Рахман (Abdul Rahman)

"Ликвидация Абдула Рахмана наносит еще один удар руководству организации "ИГ-Хорасан"*, — заявил командующий американскими войсками в Афганистане генерал Джон Николсон. По его словам, победа над боевиками ИГ в Афганистане будет одержана в этом году.

США в 2001 году начали в Афганистане антитеррористическую военную операцию, позже в стране с санкции СБ ООН были развернуты международные силы по обеспечению безопасности (ISAF) под командованием НАТО. Антитеррористическая коалиция под командованием США и ISAF вели борьбу с боевиками движения "Талибан"* и группировки "Аль-Каида"*.

В 2014 году боевой контингент стран НАТО был выведен из Афганистана, и с 1 января 2015 года на смену боевой операции пришла небоевая миссия "Решительная поддержка".

Ранее сообщалось, что нынешняя администрация США на протяжении нескольких месяцев работает над новой стратегией США в Афганистане. По словам источников, президент Дональд Трамп недоволен тем, что США, по его словам, "проигрывают войну" в Афганистане и требует уволить Николсона, лидер США также жаловался на союзников по НАТО.

*Террористическая организация, запрещена в России