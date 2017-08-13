США заявили о ликвидации четырех командиров ИГ* в Афганистане

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. США заявили, что в результате авиаудара в четверг ликвидированы четыре высокопоставленных члена террористической группировки "Исламское государство"* в Афганистане, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на заявление американского командования в Кабуле.
"Ликвидация Абдула Рахмана наносит еще один удар руководству организации "ИГ-Хорасан"*, — заявил командующий американскими войсками в Афганистане генерал Джон Николсон. По его словам, победа над боевиками ИГ в Афганистане будет одержана в этом году.
США в 2001 году начали в Афганистане антитеррористическую военную операцию, позже в стране с санкции СБ ООН были развернуты международные силы по обеспечению безопасности (ISAF) под командованием НАТО. Антитеррористическая коалиция под командованием США и ISAF вели борьбу с боевиками движения "Талибан"* и группировки "Аль-Каида"*.
Ранее сообщалось, что нынешняя администрация США на протяжении нескольких месяцев работает над новой стратегией США в Афганистане. По словам источников, президент Дональд Трамп недоволен тем, что США, по его словам, "проигрывают войну" в Афганистане и требует уволить Николсона, лидер США также жаловался на союзников по НАТО.
*Террористическая организация, запрещена в России