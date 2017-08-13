Число жертв землетрясения в Сычуани возросло до 25

Военные во время перевозки спасательных средств в зону землетрясения, Китай. Архивное фото

Военные во время перевозки спасательных средств в зону землетрясения, Китай. Архивное фото

ПЕКИН, 13 авг — РИА Новости, Анна Раткогло. Число жертв разрушительного землетрясения, произошедшего во вторник в юго-западной китайской провинции Сычуань, достигло 25, пострадали 493 человек, сообщают местные власти.

Ранее сообщалось о 24 погибших.

"В результате землетрясения магнитудой 7, произошедшего 8 августа в уезде Цзючжайгоу, погибли 25 человек, 21 человек опознан, личности ещё четырех установить пока не удалось", — сообщает администрация провинции Сычуань на своей странице в Weibo.

Спасатели до сих пор ведут поисковую операцию, в которой также участвуют военные и пожарные. Принимаются активные действия по ликвидации последствий бедствия.

Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в 21.19 (16.19 мск) в уезде Цзючжайгоу в Нгава-Тибетско-Цянском округе провинции Сычуань. Позже Китайский сейсмологический центр уточнил, что магнитуда составила 7. После этого были зафиксированы более 1,7 тысячи афтершоков.