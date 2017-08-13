Парламент Ирана одобрил транш на ракетную программу в ответ на санкции США

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Парламент Ирана одобрил законопроект о выделении 520 миллионов долларов на разработку собственной ракетной программы в качестве ответа на санкции США, сообщает агентство Франс Пресс.

"Американцы должны знать, что это был наш первый шаг", — цитирует агентство спикера парламента Али Лариджани. По его словам, одобренный в воскресенье законопроект направлен на "противостояние террористическим и авантюристки действиям США в регионе".

Ранее США внесли 18 организаций и физлиц в список санкций по ракетной программе Ирана. Тегеран осудил санкции Вашингтона, сообщив, что введет ответные санкции в отношении американских лиц и компаний.

При этом ранее США подтвердили, что Иран, по их мнению, соблюдает условия Всеобъемлющего плана действий по ядерной программе — договоренности на этот счет были достигнуты между Ираном и "шестеркой" международных посредников в июле 2015 года.

По данным агентства IRNA, в поддержку законопроекта проголосовали 240 из 247 парламентариев.