В Индии не менее семи человек погибли в результате схода оползня

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. По меньшей мере семь человек погибли, еще десятки пропали без вести в результате схода оползня в индийском штате Химачал-Прадеш, передает агентство IANS со ссылкой на представителя властей.
На месте происшествия проводится поисково-спасательная операция, в которой участвуют местные власти и военные. Сообщается о спасении пяти человек.
Как сообщает издание Times of India, речь может идти о 50 погибших.
Seven killed in #Himachal_landslide 🌊 #India #bus https://t.co/dmWdUCrnyE pic.twitter.com/7VH4mhIfhW— boppinmule (@boppinmule) 13 августа 2017 г.