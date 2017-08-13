В ДНР сообщили о 23 нарушениях перемирия со стороны силовиков за сутки

ДОНЕЦК, 13 авг — РИА Новости. Украинские силовики более 20 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за сутки, сообщили в воскресенье в оперативном командовании ДНР.
"За прошедшие сутки ВС Украины 23 раза нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы 13 населенных пунктов республики", — сказал журналистам в четверг представитель оперативного командования.
По его словам, украинские силовики вели огонь из артиллерии, минометов, танков, гранатометов и стрелкового оружия. Информация о разрушениях уточняется.