В ДНР сообщили о 23 нарушениях перемирия со стороны силовиков за сутки

Ситуация в ДНР и ЛНР. Август 2017 (86)

ДОНЕЦК, 13 авг — РИА Новости. Украинские силовики более 20 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за сутки, сообщили в воскресенье в оперативном командовании ДНР.

Ранее контактная группа по Украине на встрече в Минске договорилась о перемирии в Донбассе с 24 июня вдоль всей линии соприкосновения на период сбора урожая — до 31 августа. Однако продолжают поступать сообщения о нарушениях режима прекращения огня, стороны обвиняют друг друга в обстрелах.

"За прошедшие сутки ВС Украины 23 раза нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы 13 населенных пунктов республики", — сказал журналистам в четверг представитель оперативного командования.

По его словам, украинские силовики вели огонь из артиллерии, минометов, танков, гранатометов и стрелкового оружия. Информация о разрушениях уточняется.

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