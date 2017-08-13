В Донбассе нашли тело пропавшего полковника Нацгвардии

КИЕВ, 13 авг — РИА Новости. Тело полковника Национальной гвардии Украины Александра Бойко, который во время выполнения боевого задания пропал без вести, нашли в Донбассе, сообщил пресс-секретарь МВД Украины Артем Шевченко.

Ранее Национальная гвардия Украины заявила, что во время выполнения боевого задания в Донбассе пропал без вести полковник Бойко.

"После долгих поисков тело убитого 3 июня в бою под Попасной полковника спецназа Нацгвардии Александра Бойко доставлено в Северодонецк", — написал Шевченко в своем микроблоге в Twitter.

Після довгих пошуків тіло вбитого 3 червня у бою під #Попасна полковника спецназ @NatsGvardiya Олександра Бойка доправлено у Сєвєродонецьк pic.twitter.com/WpQY2VTuiM — Artem Shevchenko (@Artem_Shewa) 12 августа 2017 г.

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