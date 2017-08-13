В сенате беспорядки в Вирджинии назвали "актом внутреннего терроризма"

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Ряд американских сенаторов-республиканцев назвали ситуацию в городе Шарлоттсвилль, где произошли столкновения сторонников и противников ультраправых организаций, актом внутреннего терроризма.
"После просмотра ужасающего видео, (на котором запечатлено, как — ред.) автомобиль намеренно врезается в толпу протестующих, я призываю министерство юстиции немедленно расследовать и преследовать в судебном порядке этот чудовищный акт внутреннего терроризма", — говорится в заявлении сенатора Теда Круза, опубликованном на странице в Facebook.
Сенатор Марко Рубио в Twitter также назвал происходящее в Шарлоттсвилле "терактом", совершенным сторонниками "превосходства белой расы".
"Внутренний терроризм в Шарлоттсвилле должен быть осужден каждым из нас. В противном случае ненависть просто поощряется", — написал сенатор Тим Скотт в Twitter.