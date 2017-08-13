В ЛНР сообщили о девяти обстрелах территории республики силовиками за сутки

ЛУГАНСК, 13 авг — РИА Новости. Украинские силовики девять раз за прошедшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в штабе оборонного ведомства ЛНР.

"За сутки украинские силовики 9 раз нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибра 120 и 82-миллиметра, гранатометы (РПГ, АГС, СПГ), БМП, и стрелковое оружие", — заявляют в штабе.

По словам собеседника агентства, обстрелам подверглись позиции Народной милиции ЛНР в районах населенных пунктов Лозовое, Фрунзе, Первомайск, Желобок, Нижнее Лозовое, Алмазное, Донецкий, Славяносербск, Калино — Борщеватое. Всего по территории ЛНР было выпущено более 120 снарядов и мин.

"По предварительным данным, пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет", — сообщили в пресс-службе.

Украинские силовики, в свою очередь, обвинили ополченцев в 17 нарушениях режима тишины в Донбассе за сутки, один военный погиб, еще восемь пострадали.

Ранее контактная группа по Украине на встрече в Минске договорилась о перемирии в Донбассе с 24 июня вдоль всей линии соприкосновения на период сбора урожая — до 31 августа. Однако продолжают поступать сообщения о нарушениях режима прекращения огня, стороны обвиняют друг друга в обстрелах.

"За прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 17 раз нарушили режим тишины. В результате боевых действий двое украинских военных были ранены, еще шестеро получили боевые травмы, один погиб", — говорится в сообщении пресс-центра военной операции украинских силовиков на странице в Facebook.

Как заявляют силовики, на луганском направлении обстреливались позиции недалеко от Новотошковского, в районе Крымского, Катериновки, Новоалександровки. На приморском направлении, утверждают ВСУ, обстреливались наблюдательный пункт неподалеку от Водяного, Новотроицкгого. На донецком направлении, согласно заявлению пресс-центра, обстреливались: Опытное, Бутовка.