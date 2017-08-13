У южной Суматры произошло землетрясение магнитудой 6,4

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,4 произошло у южной Суматры в Индонезии, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Подземные толчки были зафиксированы в 03.08 по времени UTC (6.08 мск) в 73,9 километра к западу от города Бенгкулу. Очаг землетрясения залегал на глубине 35,9 километра.

Угрозы цунами нет.

Сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало.