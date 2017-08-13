Посольство России в США предостерегло россиян от поездок в Шарлоттсвилль

Спасатели помогают пострадавшим после того, как автомобиль врезался в группу противников акции ультраправых, которая проходит в городе Шарлоттсвилл в штате Виргиния

Спасатели помогают пострадавшим после того, как автомобиль врезался в группу противников акции ультраправых, которая проходит в городе Шарлоттсвилл в штате Виргиния

ВАШИНГТОН, 13 авг — РИА Новости. Посольство РФ в США выпустило предостережение для россиян в связи с ситуацией в городе Шарлоттсвилль, где произошли столкновения сторонников и противников ультраправых организаций.

"В связи с объявленным властями режимом ЧП в Шарлотсвилле, штат Виргиния, рекомендуем российским гражданам воздержаться от поездок в этот город до полной нормализации ситуации и снятия режима ЧП", — говорится в сообщении пресс-службы российской дипмиссии.

В Виргинии действует режим чрезвычайного положения в связи со столкновениями в Шарлоттсвилле сторонников ультраправых организаций и их противников. В результате инцидентов в городе погиб один человек и пострадали еще 34. В частности, в субботу автомобиль врезался в группу противников акции ультраправых. Еще двое сотрудников полиции погибли в результате крушения вертолета в районе города.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © Ruptly Столкновения ультраправых и их противников на улицах Шарлоттсвилла

Сторонники ультраправых организаций протестовали против планов властей убрать из "Парка эмансипации" памятник генералу армии конфедератов в годы Гражданской войны Роберту Эдварду Ли. Первые столкновения участников акции и их противников, а также аресты начались еще в пятницу, когда сотни ультраправых провели факельное шествие по городу. Всего в город, по разным оценкам, прибыли от 2 до 6 тысяч ультраправых, в том числе члены неонацистских организаций и "Ку-клукс-клана".