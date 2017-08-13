"Готовность к военным мерам": Трамп и Макрон обсудили ситуацию вокруг КНДР

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон в субботу обсудили ситуацию вокруг Северной Кореи. Подробности телефонного разговора сообщила пресс-служба Белого дома.

Американский лидер заявил французскому коллеге о стремлении официального Вашингтона "прекратить северокорейскую ядерную угрозу". "Президент Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовы вместе со своими союзниками применить полный спектр дипломатических, экономических и военных мер для достижения этой цели", — гласит сообщение пресс-службы.

Главы государств также обсудили необходимость противостояния "все более опасной ситуации, связанной с дестабилизирующими действиями Пхеньяна".

Игра мускулами: КНДР угрожает ударом по Гуаму, США обещают "огонь и ярость"

Противоречивая реакция в Вашингтоне

В последнюю неделю Пхеньян и Вашингтон обменялись рядом резонансных заявлений. Американский лидер Дональд Трамп пообещал Северной Корее "огонь и ярость” в том случае, если со стороны КНДР будет реальная угроза для Соединенных Штатов. Центральное телеграфное агенство Кореи (ЦТАК) отреагировало на слова президента США, заявив, что северокорейские военные рассматривают возможность нанесения ракетного удара по американским военным объектам на острове Гуам, расположенном в западной части Тихого океана. Трамп, в свою очередь, заверил, что если лидер КНДР Ким Чен Ын "сделает что-то с Гуамом, с Северной Кореей произойдет такое событие, которого еще никто никогда не видывал”.

Неоднозначные заявления американского лидера вызвали противоречивую реакцию в Вашингтоне.

Генерал Джеймс Мэттис заявил, что в качестве главы Пентагона обязан иметь варианты военного решения в конфликте вокруг КНДР, но официальный Вашингтон предпочитает дипломатическое урегулирование сложившейся ситуации.

"Мы готовы", — сказал Мэттис, подчеркнув при этом, что трагедии, которые несут войны, всем известны, военный конфликт может иметь "катастрофические последствия".

Ряд конгрессменов, в свою очередь, незадолго до этого высказались с критикой в адрес горячности американского лидера.

Так сенатор-демократ Дайэнн Файнстайн отметила, что "помпезные" заявления главы государства мешают делу. Влиятельный республиканец Джон Маккейн подчеркнул, что такими угрозами лучше не разбрасываться, не решив предварительно, как их реализовать.

Три миллиона добровольцев

Почти 3,5 миллиона человек подали заявки на вступление или восстановление в рядах вооруженных сил КНДР на фоне противостояния Пхеньяна и Вашингтона после одобрения новой резолюции Совета Безопасности ООН. Об этом сообщила центральная северокорейская газета " Нодон синмун "

За три дня заявления подали 3,475 миллиона человек, в частности студентов, рабочих и отставных военных.

"Народ поднимается по всей стране, чтобы дать десятикратный отпор США", — пишет газета.

В регионе готовятся

Между тем в государствах конфликтного региона уже начали рассматривать возможные сценарии развития ситуации. Как сообщила в пятницу японская газета "Иомиури" , Токио рассматривает возможность размещения дополнительных ракет-перехватчиков PAC-3 в тех районах страны, над которыми могут пролететь баллистические ракеты в случае их пуска по Гуаму. Речь идет о префектурах Симанэ, Хиросима и Коти. По данным газеты, также рассматривается возможность задействования военных кораблей с системой раннего предупреждения "Иджис" (Aegis) в Тихом океане для перехвата ракет.

Советник президента Южной Кореи по вопросам национального воссоединения и внешней политике Мун Чжон Ин в опубликованном в пятницу интервью японской газете "Асахи" призвал руководства Северной Кореи и США "не раздражать друг друга и приложить усилия к началу новых переговоров".

Китайская государственная газета Global Times опубликовала статью, в которой говорится, что Китай должен остаться нейтральным в случае, если Северная Корея первой предпримет действия, угрожающие США.

По мнению редакции газеты, "Китай также должен четко указать, что в случае, если Северная Корея запустит ракеты, которые станут угрозой для США, а американская сторона на это ответит, КНР останется нейтральной". "Если же США и Южная Корея нанесут удар в попытке свергнуть существующий в КНДР режим и изменить политическую модель на Корейском полуострове, Китай не позволит им этого сделать", — подчеркивается в статье.

История вопроса

В начале августа Совет безопасности ООН единогласно принял новую резолюцию по КНДР, которая ужесточает санкции против этой страны. Несмотря на ограничения, Пхеньян не прекращает ракетные испытания под предлогом защиты от США.