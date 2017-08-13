В Кентукки ускорят перенос памятников конфедератам из-за шествий в Виргинии

Спасатели помогают пострадавшим после того, как автомобиль врезался в группу противников акции ультраправых, которая проходит в городе Шарлоттсвилл в штате Виргиния

Спасатели помогают пострадавшим после того, как автомобиль врезался в группу противников акции ультраправых, которая проходит в городе Шарлоттсвилл в штате Виргиния

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Мэр американского города Лексингтон, штат Кентукки, Джим Грей распорядился ускорить перенесение двух памятников конфедератам на фоне ожесточенных столкновений ультраправых в Шарлоттсвилле.

"Я начинаю действовать с целью перенести памятники конфедератам. Мы все тщательно обсудили и выслушали многих наших горожан. Трагические события в Шарлоттсвилле сегодня ускорили объявление, которое я собирался озвучить на следующей неделе", — написал мэр в Twitter.

Он добавил, что во вторник, 15 августа попросит городской совет направить необходимую петицию в комиссию по сохранения памятников культурного наследия штата.

В Виргинии действует режим чрезвычайного положения в связи со столкновениями в Шарлоттсвилле сторонников ультраправых организаций и их противников. По официальным данным, в городе в результате различных инцидентов погиб один человек и пострадали еще 34.

Сторонники ультраправых в Шарлоттсвилле, штат Виргиния, протестовали против планов властей убрать из "Парка эмансипации" памятник генералу Армии конфедератов в годы Гражданской войны Роберту Эдварду Ли. Первые столкновения участников акции и их противников, а также аресты начались еще в пятницу, когда сотни ультраправых провели факельное шествие по городу. Всего в город, по разным оценкам, прибыли от двух до шести тысяч ультраправых, в том числе члены неонацистских организаций и "Ку-клукс-клана".