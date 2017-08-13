СМИ: в США предъявили обвинения в убийстве врезавшемуся в толпу мужчине

Раненым оказывают помощь после того, как автомобиль наехал на людей в американском городе Шарлоттсвилль (штат Виргиния)

Раненым оказывают помощь после того, как автомобиль наехал на людей в американском городе Шарлоттсвилль (штат Виргиния)

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Полиция предъявила обвинения в убийстве 20-летнему жителю Огайо, врезавшемуся на машине в толпу в центре американского Шарлоттсвилля, сообщает корреспондент телеканала NBC29.

"Двадцатилетний Джеймс Алекс Филдс-младший был задержан, ему предъявлены обвинения в убийстве второй степени и другие, связанные с наездом в центре города", — написал корреспондент телеканала Генри Графф в своем Twitter.

JUST IN: 20 year old James Alex Fields, Jr. arrest & charged with 2nd-degree murder and other charges after car attack on mall @nbc29 — Henry Graff (@HenryGraff) 13 августа 2017 г.

По данным Граффа, Филдса-младшего также обвиняют в умышленном нанесении повреждений и неспособности остановить транспортное средство, что повлекло за собой ДТП с жертвами. Корреспондент уточняет, что обвиняемый родом и штата Огайо.

Ранее в субботу автомобиль врезался в группу противников акции ультраправых в центре города. По данным врачей, погиб один и пострадали 19 человек.