"Безнравственно и антиисторически": Косачев ответил на заявления МИД Польши

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Константин Косачев – председатель комитета Совета Федерации по международным делам – назвал безнравственным и антиисторическим слова главы польского министерства иностранных дел Витольда Ващиковского об ответственности СССР за развязывание Второй мировой войны. Об этом сенатор рассказал RT.

Официальная Варшава пытается выставить себя как чуть ли не единственную жертву Второй мировой войны, в то время как другие страны – безучастными наблюдателями или агрессорами, — такое мнение выразил Косачев в интервью телеканалу.

"…Переваливать с больной головы на здоровую, пытаясь возложить на СССР наряду с гитлеровской Германией ответственность за начало Второй мировой войны, — это безнравственно, безответственно и антиисторически", — приводит RT слова сенатора.

История по Ващиковскому: Польша обвинила СССР в развязывании Второй мировой

Wpolityce

Глава польского министерства иностранных дел Витольд Ващиковский в интервью изданиюзаявил, что Советский союз вместе с Германией ответственен за начало Второй мировой войны. Таким образом глава дипломатического ведомства отреагировал на слова российского посла Сергея Андреева о том, что в Польше необходимо сохранять монументы советским воинам в благодарность за освобождение от нацизма.

"Я бы прежде всего скорректировал этот исторический нарратив, потому что нельзя начинать историю польско-советских, польско-российских отношений с 1945 года, с момента освобождения (Польши) от немецкой оккупации", — приводит издание Wpolityce слова Ващиковского.

СССР "очень сильно поспособствовал началу Второй мировой войны", поскольку "вместе с Германией напал на Польшу", считает Ващиковский. По его словам, ведя войну с немцами, Советский союз "проводил ее в собственных интересах, потому что на тот момент уже несколько лет сам был жертвой немецкой агрессии".

Поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма

Анджей Дуда – польский президент – в минувшем июле подписал поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма. Нововведения включают в себя снос в республике советских памятников.

"Основная цель обновления закона и внесенных в него поправок – разрыв с символикой тоталитарного режима, который принес много жертв и мук как польскому, так и российскому народу. Чествование этого строя через постоянную символику режима на улицах польских городов и сел близится к концу. <…> Целью закона, а тем более его обновления не является осквернение памяти о битвах и солдатах Красной Армии, которые лишились жизни в боях на территории Польши", — рассказали РИА Новости в польском внешнеполитическом ведомстве.

Закон, согласно подсчетам Института национальной памяти Польши, отвечающего за работу с мемориалами, коснется около 230 памятников военнослужащим Красной армии. Действие документа не распространяется на кладбища и места захоронений советских солдат, заверили в министерстве иностранных дел.

Возмутительная провокация

В российском внешнеполитическом ведомстве подписание закона назвали возмутительной провокацией. Официальная Москва пообещала не оставить без последствий решение польских властей.

"Памятники благодарности Красной Армии и советским воинам-освободителям напоминают о том, что благодаря Победе над фашизмом, решающий вклад в которую внес Советский Союз, Польша сохранилась как государство, а польский народ не был уничтожен или изгнан, а остался жить на своей земле", — гласит комментарий российского министерства иностранных дел.

Министерство обороны России на следующий день после подписания закона о декоммунизации и сносе памятников рассекретило уникальные архивные документы. Телеграммы, рапорты, боевые донесения и докладные записки повествуют об освобождении Польши от нацизма.

В материалах засвидетельствовано благоприятное отношение местных жителей к красноармейцам. Эта информация противоречит принятой в Польше точке зрения, гласящей, что советские войска не освободили, а вновь поработили поляков.

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая сравнила слова главы МИД Польши с позицией фашистского идеолога Йозефа Геббельса, а глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий обвинил МИД Польши в попытке переписать историю.

Величайшая цена

За освобождение Польши СССР заплатил величайшую цену – только в боях с врагом на территории этой страны отдали свои жизни более 600 тысяч советских солдат и офицеров. В польской земле покоятся сотни тысяч советских военнопленных, содержавшихся в гитлеровских концентрационных лагерях.