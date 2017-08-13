МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Гибель двух человек при крушении полицейского вертолета в американском штате Виргиния в районе города Шарлоттсвилль связана со столкновениями ультраправых с их противниками, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на местные власти.

Вместе с тем отмечается, что в настоящий момент все еще неясно, каким образом связаны крушение и столкновения.

Полицейский вертолет потерпел крушение около 17.00 в субботу (00.00 в ночь на воскресенье мск) к западу от города. Погибли два человека, на земле пострадавших не было. Причины крушения выясняются.

В Виргинии действует режим чрезвычайного положения в связи со столкновениями в Шарлоттсвилле сторонников ультраправых организаций и их противников. По официальным данным, в городе в результате различных инцидентов погиб один человек и пострадали еще 34.

Сторонники ультраправых протестовали против планов властей убрать из "Парка эмансипации" памятник генералу армии конфедератов в годы Гражданской войны Роберту Эдварду Ли. Первые столкновения участников акции и их противников, а также аресты начались еще в пятницу, когда сотни ультраправых провели факельное шествие по городу. Всего в город, по разным оценкам, прибыли от 2 до 6 тысяч ультраправых, в том числе члены неонацистских организаций и "Ку-клукс-клана".