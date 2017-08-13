МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Британское правительство рассматривало вторжение Ирака в Кувейт в 1990 году как "беспрецедентную возможность" продать оружие странам Персидского залива, сообщает газета Guardian со ссылкой на рассекреченные документы Национального архива.
В письме Кларка Тэтчер от 9 августа 1990 года, которое проходит под грифом "секретно", министр назвал ожидаемый ответ США и их союзников на вторжение Ирака в Кувейт как "беспрецедентную возможность" для Управления экспортных поставок министерства обороны страны (DESO). "Какую бы политику развертывания мы ни приняли, это беспрецедентная возможность для DESO", — писал Кларк.
По данным издания, документы также свидетельствуют, что Кларк использовал встречи с эмиром Катара и министром обороны Бахрейна для продвижения экспорта оружия. В других отчетах он называл Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию, Египет и Иорданию потенциальными покупателями.
Кларк также считал, что передача разведывательной информации странам Персидского залива незадолго до войны 1990 года является полезным рыночным инструментом для индустрии вооружений. Газета добавляет, что министр продвигал план организации еженедельных визитов британских высокопоставленных чиновников разведки в страны залива для передачи "сверхсекретных" отчетов. Кларк считал, что такие визиты "позволят совершить эффектный выход представителей DESO, когда представится подходящий момент".