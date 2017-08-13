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В мире

СМИ: Британия ждала вторжения Ирака в Кувейт чтобы наладить поставки оружия

02:2913.08.2017
(обновлено: 02:32 13.08.2017)
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© AFP 2017 / Yasser Al-ZayyatКувейт. Архивное фотоКувейт. Архивное фото
© AFP 2017 / Yasser Al-Zayyat

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Британское правительство рассматривало вторжение Ирака в Кувейт в 1990 году как "беспрецедентную возможность" продать оружие странам Персидского залива, сообщает газета Guardian со ссылкой на рассекреченные документы Национального архива.

Боец Хезболлах. Архивное фото
© РИА Новости / Мохаммад Алаеддин
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Как сообщается, в числе обнародованных документов находятся конфиденциальные отчеты о поездке в страны залива министра по военным закупкам Алана Кларка, адресованные премьер-министру Маргарет Тэтчер. "Правительство пыталось получить выгоду. Война являлась стимулом для продажи оружия региону и помогла взрастить прочные отношения, которые продолжаются до сегодняшнего дня", — пишет издание.

В письме Кларка Тэтчер от 9 августа 1990 года, которое проходит под грифом "секретно", министр назвал ожидаемый ответ США и их союзников на вторжение Ирака в Кувейт как "беспрецедентную возможность" для Управления экспортных поставок министерства обороны страны (DESO). "Какую бы политику развертывания мы ни приняли, это беспрецедентная возможность для DESO", — писал Кларк.

Вид на город Эль-Кувейт сверху. Архивное фото
© РИА Новости / А. Игнатов
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"Я составил список текущих планов по оборонным продажам на начало кризиса. Сейчас их стоит продвинуть и увеличить их объем", — написал он в другом письме.

По данным издания, документы также свидетельствуют, что Кларк использовал встречи с эмиром Катара и министром обороны Бахрейна для продвижения экспорта оружия. В других отчетах он называл Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию, Египет и Иорданию потенциальными покупателями.

Башня Абрадж-Аль Бейт, Кувейт. Архивное фото
© AFP 2017 / Mohammed Al Shaikh
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Как сообщается, в числе возможных заказов была поставка ОАЭ 36 вертолетов типа Westland Black Hawk на общую сумму 325 миллионов фунтов. Оман был заинтересован в покупке боевых машин для действий в пустыне Warrior на сумму 55 миллионов фунтов, а также в приобретении танков Challenger II. Бахрейн выражал желание закупить истребители Hawk, а Саудовская Аравия значилась в списках заинтересованных в сделке на сумму 200 миллионов фунтов по приобретению семи кораблей на воздушной подушке.

Кларк также считал, что передача разведывательной информации странам Персидского залива незадолго до войны 1990 года является полезным рыночным инструментом для индустрии вооружений. Газета добавляет, что министр продвигал план организации еженедельных визитов британских высокопоставленных чиновников разведки в страны залива для передачи "сверхсекретных" отчетов. Кларк считал, что такие визиты "позволят совершить эффектный выход представителей DESO, когда представится подходящий момент".

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