Губернатор Виргинии заявил, что ультраправым "нет места в Америке"

Спасатели помогают пострадавшим после того, как автомобиль врезался в группу противников акции ультраправых, которая проходит в городе Шарлоттсвилл в штате Виргиния

Спасатели помогают пострадавшим после того, как автомобиль врезался в группу противников акции ультраправых, которая проходит в городе Шарлоттсвилл в штате Виргиния

ВАШИНГТОН, 13 авг — РИА Новости. Губернатор американского штата Виргиния Терри Макалиф в субботу выступил с резкой критикой в адрес ультраправых организаций, представители которых второй день проводят акции в городе Шарлоттсвилль.

В Виргинии действует режим чрезвычайного положения в связи со столкновениями в Шарлоттсвилле сторонников ультраправых организаций и их противников. По официальным данным, в городе в результате различных инцидентов погиб один человек и пострадали еще 34.

"У меня есть послание белым супрематистам и нацистам, которые приехали сегодня в Шарлоттсвилль: уходите домой! Вас тут не ждут. Позор вам! Вы притворяетесь патриотами, но вы кто угодно, только не патриоты… Таким, как вы, нет места в штате Виргиния и в Америке", — заявил губернатор на пресс-конференции.

Он также обвинил членов таких организаций в разжигании ненависти и нетерпимости.

Сторонники ультраправых протестовали против планов властей убрать из "Парка эмансипации" памятник генералу Армии конфедератов в годы Гражданской войны Роберту Эдварду Ли. Первые столкновения участников акции и их противников, а также аресты начались еще в пятницу, когда сотни ультраправых провели факельное шествие по городу. Всего в город, по разным оценкам, прибыли от двух до шести тысяч ультраправых, в том числе члены неонацистских организаций и "Ку-клукс-клана".