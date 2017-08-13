На Корсике локализовали два основных лесных пожара

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Два основных лесных пожара на французской Корсике удалось локализовать, заявил подполковник Департаментской службы по борьбе с пожарами и по оказанию помощи Жан-Жак Перальди.

"Два пожара находятся под контролем, они были локализованы, огонь больше не распространяется, однако еще предстоит долгая работа по тушению всех очагов, особенно труднодоступных", — сказал он в эфире радиостанции France Info.

По его словам, ситуацию удалось стабилизировать, угрозы населенным пунктам больше нет. Он добавил, что на месте по-прежнему работают около 300 сотрудников пожарных служб.

Ранее сообщалось, что общая площадь лесных пожаров во французском департаменте Верхняя Корсика составила около двух тысяч гектаров, более тысячи человек были эвакуированы.

С середины июля на юго-востоке Франции и на Корсике в результате пожаров в общей сложности было уничтожено более 7 тысяч гектаров растительности.