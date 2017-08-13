В Виргинии инцидент с автомобилем классифицировали как умышленное убийство

Раненым оказывают помощь после того, как автомобиль наехал на людей в американском городе Шарлоттсвилль (штат Виргиния)

Раненым оказывают помощь после того, как автомобиль наехал на людей в американском городе Шарлоттсвилль (штат Виргиния)

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Наезд автомобиля на людей в американском городе Шарлоттсвилл в Виргинии был классифицирован как умышленное убийство, сообщает телеканал NBC29 со ссылкой на окружного прокурора.

"Окружной прокурор заявил, что наезд автомобиля на толпу рассматривается как умышленное убийство", — сообщается в Twitter телеканала.

Ранее в субботу автомобиль врезался в группу противников акции ультраправых в центре города. По данным врачей, погиб один и пострадали 19 человек. Ранее восемь человек пострадали из-за столкновений с участием ультраправых. Водитель автомобиля задержан.

Сторонники ультраправых протестовали против планов властей убрать из "Парка эмансипации" памятник генералу Армии конфедератов в годы Гражданской войны Роберту Ли. Первые столкновения участников акции и их противников, а также аресты начались еще в пятницу, когда сотни ультраправых провели факельное шествие по городу. Всего в город, по разным оценкам, прибыли от 2 до 6 тысяч ультраправых, в том числе члены неонацистских организаций и "Ку-клукс-клана".