В Виргинии инцидент с автомобилем классифицировали как умышленное убийство

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Наезд автомобиля на людей в американском городе Шарлоттсвилл в Виргинии был классифицирован как умышленное убийство, сообщает телеканал NBC29 со ссылкой на окружного прокурора.
Ранее в субботу автомобиль врезался в группу противников акции ультраправых в центре города. По данным врачей, погиб один и пострадали 19 человек. Ранее восемь человек пострадали из-за столкновений с участием ультраправых. Водитель автомобиля задержан.
Сторонники ультраправых протестовали против планов властей убрать из "Парка эмансипации" памятник генералу Армии конфедератов в годы Гражданской войны Роберту Ли. Первые столкновения участников акции и их противников, а также аресты начались еще в пятницу, когда сотни ультраправых провели факельное шествие по городу. Всего в город, по разным оценкам, прибыли от 2 до 6 тысяч ультраправых, в том числе члены неонацистских организаций и "Ку-клукс-клана".
VIDEO: Car slams into group of people during protests in Charlottesville, Virginia; reports of serious injuries (Vid: Rebelutionary_Z) pic.twitter.com/Gf5qMf64u9— BNO News (@BNONews) 12 августа 2017 г.