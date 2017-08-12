Учредительное собрание Венесуэлы перенесло региональные выборы на октябрь

КАРАКАС, 12 авг — РИА Новости. Учредительное собрание Венесуэлы перенесло выборы губернаторов и мэров с декабря на октябрь, заявил его второй вице-президент Исайас Родригез.

Выборы должны были пройти 10 декабря.

Учредительное собрание "распорядилось перенести выборы губернаторов и мэров на октябрь 2017 года в рамках уже объявленной избирательной программы", заявил Родригез, зачитавший текст декрета.

Учредительное собрание, как ожидается, займется подготовкой изменений в конституцию страны. Созыв этого органа был объявлен по инициативе президента Николаса Мадуро. Оппозиция не признала выборы, указывая, что созыв учредительного собрания должен быть осуществлен через референдум. Эти события подхлестнули продолжающиеся в стране с начала апреля массовые протесты, в результате которых погибли уже более 120 человек.