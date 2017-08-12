В Шарлоттсвилле в результате инцидентов погиб один человек

ВАШИНГТОН, 12 авг — РИА Новости. Один человек погиб в результате столкновений в городе Шарлоттсвилл в штате Виргиния, где второй день проходят акции ультраправых и их противников, сообщил мэр города Майк Зигнер.

"Я убит новостью, что здесь (в городе – ред.) погиб человек. Я призываю всех людей доброй воли – идите по домам", — написал Зигнер в Twitter без каких-либо подробностей.

I am heartbroken that a life has been lost here. I urge all people of good will--go home. — Mike Signer (@MikeSigner) 12 августа 2017 г.

​В социальных сетях появились сообщения о том, что скончалась женщина.

Ранее в субботу автомобиль врезался в группу противников акции ультраправых в центре города. Сообщалось, что пострадали шесть человек. На фото очевидцев было видно, что среди пострадавших есть женщина, которую госпитализировали.

Ранее в американском штате Виргиния был введен режим чрезвычайного положения из-за столкновений с участием ультраправых в городе Шарлоттсвилл. По меньшей мере восемь человек пострадали в результате столкновений с ультраправыми в городе Шарлоттсвилл (штат Виргиния), сообщили в местной полиции.

Сторонники ультраправых протестовали против планов властей убрать из "Парка эмансипации" памятник генералу Армии конфедератов в годы Гражданской войны Роберту Ли. Первые столкновения участников акции и их противников, а также аресты начались еще в пятницу, когда сотни ультраправых провели факельное шествие по городу. Всего в город, по разным оценкам, прибыли от двух до шести тысяч ультраправых, в том числе члены неонацистских организаций и "Ку-клукс-клана".