В Шарлоттсвилле в результате инцидентов погиб один человек

ВАШИНГТОН, 12 авг — РИА Новости. Один человек погиб в результате столкновений в городе Шарлоттсвилл в штате Виргиния, где второй день проходят акции ультраправых и их противников, сообщил мэр города Майк Зигнер.
"Я убит новостью, что здесь (в городе – ред.) погиб человек. Я призываю всех людей доброй воли – идите по домам", — написал Зигнер в Twitter без каких-либо подробностей.
I am heartbroken that a life has been lost here. I urge all people of good will--go home.— Mike Signer (@MikeSigner) 12 августа 2017 г.
В социальных сетях появились сообщения о том, что скончалась женщина.
Ранее в субботу автомобиль врезался в группу противников акции ультраправых в центре города. Сообщалось, что пострадали шесть человек. На фото очевидцев было видно, что среди пострадавших есть женщина, которую госпитализировали.
Сторонники ультраправых протестовали против планов властей убрать из "Парка эмансипации" памятник генералу Армии конфедератов в годы Гражданской войны Роберту Ли. Первые столкновения участников акции и их противников, а также аресты начались еще в пятницу, когда сотни ультраправых провели факельное шествие по городу. Всего в город, по разным оценкам, прибыли от двух до шести тысяч ультраправых, в том числе члены неонацистских организаций и "Ку-клукс-клана".