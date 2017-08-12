В Стране Басков прошел митинг в поддержку независимости Каталонии

МАДРИД, 12 авг – РИА Новости. Тысячи человек приняли в субботу участие в митинге в Сан-Себастьяне (Страна басков) в поддержку независимости Каталонии.

Инициатором акции выступила левая националистическая партия EH Bildu. Представитель этой партии в баскском парламенте Маддален Ириарте заявила, что власти Испании "должны позволить Стране басков и Каталонии определять свое будущее". "Каталонская и Баскская республики все ближе", — сказала она.

Митингующие несли флаги Страны басков и Эстелады (флаг сторонников независимости Каталонии).

"Сегодня вы здесь, но завтра, когда вы будете готовы, каталонский народ вас не забудет и будет с вами, чтобы вы тоже смогли воспользоваться правом на самоопределение", — заявила депутат каталонского парламента от левой партии "Кандидатура народного единства" Мирейа Бойя.

Митинг состоялся в первый день одного из главных праздников Сан-Себастьяна, Большой недели, которая продлится восемь дней. Традиционно в это время в Стране басков проходят митинги с требованием освобождения заключенных террористической организации ЭТА. В этом году эти лозунги также звучали на митинге.

Каталонские власти, а также ряд общественных организаций считают, что автономное сообщество должно стать независимым от Испании государством, и предпринимают шаги в этом направлении, которые испанские власти, равно как и Конституционный суд страны, признают незаконными.

Сторонники отделения Каталонии от Испании собираются приступить к обсуждению в парламенте автономного сообщества так называемого законопроекта о референдуме о независимости, который они собираются провести 1 октября. По их мнению, закон будет иметь "наивысшую юридическую силу" над всеми остальными законами и нормативными актами, которые будут ему противоречить.

В нем, в частности, говорится, что результаты референдума будут претворены в жизнь через 48 часов после их объявления. Документ не предусматривает минимальной явки для того, чтобы голосование было признано состоявшимся.

Вопрос, который власти Каталонии собираются вынести на референдум звучит так: "Хотите ли вы, чтобы Каталония стала независимым государством с республиканской формой правления?".