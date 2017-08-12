В результате наезда автомобиля на толпу в Шарлотсвилле погиб человек‍

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Один человек погиб и 19 ранены в результате наезда автомобиля на людей в американском городе Шарлоттсвилль (штат Виргиния), передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на врачей.
Ранее сообщалось о шести пострадавших и одном погибшем.
Представитель медицинского центра Университета Виргинии Ангела Тэйлор подтвердила агентству гибель одного человека.
В субботу автомобиль врезался в группу противников акции ультраправых в центре города.
Ранее в Виргинии был введен режим чрезвычайного положения — из-за столкновений с участием ультраправых в Шарлоттсвилле, в результате которых ранее пострадали по меньшей мере восемь человек.
One dead after car plows into group of protesters at white nationalists' rally in Charlottesville https://t.co/KLcy8ITCLM pic.twitter.com/p7rBGGrbZA— Los Angeles Times (@latimes) 12 августа 2017 г.