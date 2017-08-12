В результате наезда автомобиля на толпу в Шарлотсвилле погиб человек‍

Раненым оказывают помощь после того, как автомобиль наехал на людей в американском городе Шарлоттсвилль (штат Виргиния)

Раненым оказывают помощь после того, как автомобиль наехал на людей в американском городе Шарлоттсвилль (штат Виргиния)

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Один человек погиб и 19 ранены в результате наезда автомобиля на людей в американском городе Шарлоттсвилль (штат Виргиния), передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на врачей.

Ранее сообщалось о шести пострадавших и одном погибшем.

Представитель медицинского центра Университета Виргинии Ангела Тэйлор подтвердила агентству гибель одного человека.

В субботу автомобиль врезался в группу противников акции ультраправых в центре города.

Ранее в Виргинии был введен режим чрезвычайного положения — из-за столкновений с участием ультраправых в Шарлоттсвилле, в результате которых ранее пострадали по меньшей мере восемь человек.

One dead after car plows into group of protesters at white nationalists' rally in Charlottesville https://t.co/KLcy8ITCLM pic.twitter.com/p7rBGGrbZA — Los Angeles Times (@latimes) 12 августа 2017 г.

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Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © Ruptly Столкновения ультраправых и их противников на улицах Шарлоттсвилла

Сторонники ультраправых протестовали против планов властей убрать из "Парка эмансипации" памятник генералу Армии конфедератов в годы Гражданской войны Роберту Ли. Первые столкновения участников акции и их противников, а также аресты начались еще в пятницу, когда сотни ультраправых провели факельное шествие по городу. Всего в город, по разным оценкам, прибыли от двух до шести тысяч ультраправых, в том числе члены неонацистских организаций и "Ку-клукс-клана".