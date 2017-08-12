В Шарлоттсвилле задержали водителя, который въехал в толпу

ВАШИНГТОН, 12 авг — РИА Новости. Полиция задержала водителя, который въехал в толпу во время протестов в городе Шарлоттсвилл в Виргинии, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на стражей порядка.

В социальных сетях уже появились фотографии с места задержания. Сообщается, что это "белый националист" Сэм Хайд.

Ранее в субботу автомобиль врезался в группу противников акции ультраправых в центре города. По данным врачей, погиб один и пострадали 19 человек. Ранее восемь человек пострадали из-за столкновений с участием ультраправых.

Сторонники ультраправых протестовали против планов властей убрать из "Парка эмансипации" памятник генералу Армии конфедератов в годы Гражданской войны Роберту Ли. Первые столкновения участников акции и их противников, а также аресты начались еще в пятницу, когда сотни ультраправых провели факельное шествие по городу. Всего в город, по разным оценкам, прибыли от двух до шести тысяч ультраправых, в том числе члены неонацистских организаций и "Ку-клукс-клана".