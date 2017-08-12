Трамп заявил, что осуждает насилие в Шарлоттсвилле

ВАШИНГТОН, 12 авг — РИА Новости. Администрация США осуждает насилие во время столкновений в городе Шарлоттсвилле в Виргинии, заявил президент Дональд Трамп.

В результате протестов в Шарлоттсвилле между сторонниками и противниками ультраправых организаций погиб один человек и пострадали еще восемь.

"Мы внимательно следим за ужасными событиями, которые разворачиваются в Шарлоттсвилле в Виргинии. Мы осуждаем в самых жестких выражениях это вопиющее проявление ненависти, нетерпимости и насилия со многих сторон", — заявил Трамп, выступая с обращением.

Он отметил, что "это происходит давно в нашей стране". "Жизненно важно сейчас быстро восстановить закон и порядок и защиту жизни невинных людей. Никто в нашем обществе никогда не должен бояться за свою защиту и безопасность", — сказал президент.

Он добавил, что пообщался недавно с губернатором Виргинии, и сообщил, что федеральные власти США готовы оказать всю необходимую помощь местным властям и властям штата.

Сторонники ультраправых протестовали против планов властей убрать из "Парка эмансипации" памятник генералу Армии конфедератов в годы Гражданской войны Роберту Ли. Первые столкновения участников акции и их противников, а также аресты начались еще в пятницу, когда сотни ультраправых провели факельное шествие по городу. Всего в город, по разным оценкам, прибыли от двух до шести тысяч ультраправых, в том числе члены неонацистских организаций и "Ку-клукс-клана". Противники Трампа часто упрекают его в симпатиях к ультраправым организациям.