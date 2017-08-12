В Шарлоттсвилле при наезде машины на демонстрантов пострадали шесть человек

Спасатели помогают пострадавшим после того, как автомобиль врезался в группу противников акции ультраправых, которая проходит в городе Шарлоттсвилл в штате Виргиния

Спасатели помогают пострадавшим после того, как автомобиль врезался в группу противников акции ультраправых, которая проходит в городе Шарлоттсвилл в штате Виргиния

ВАШИНГТОН, 12 авг — РИА Новости. Автомобиль врезался в группу противников акции ультраправых, которая второй день проходит в городе Шарлоттсвилл в штате Виргиния, пострадали шесть человек, передает телеканала Fox News.

Eight injured after car plows into group of protesters at white nationalists' rally in Charlottesville https://t.co/KLcy8IC1Ue pic.twitter.com/nqxhPVMQ4N — Los Angeles Times (@latimes) 12 августа 2017 г.

​Власти города ранее подтвердили, что в результате инцидента есть "несколько пострадавших".

Очевидцы инцидента сообщают в Twitter, что автомобиль "быстро покинул место происшествия".

​На опубликованных фотографиях видно, что легковой автомобиль въехал в толпу людей, которые протестовали с красными флагами. Видеозаписи с места происшествия подтверждают первоначальные сведения и дают более полное представление о том, что именно произошло.

​Толпа противников ультраправых двигалась по одной из узких улиц города. В районе улиц Water и 4-й люди обходили два автомобиля, которые стояли прямо на проезжей части. В этот момент сзади на большой скорости в эти машины врезался черный легковой автомобиль, который по пути сбил несколько человек – людей буквально подбросило в воздух от сильного удара. После этого черный автомобиль дал задний ход и быстро скрылся, сбив по пути еще несколько человек. На видеозаписи слышно, как очевидцы кричат, что "несколько человека тяжело пострадали".

Ранее в американском штате Виргиния был введен режим чрезвычайного положения из-за столкновений с участием ультраправых в городе Шарлоттсвилл.

Сторонники ультраправых протестовали против планов властей убрать из "Парка эмансипации" памятник генералу Армии конфедератов в годы Гражданской войны Роберту Ли. Первые столкновения участников акции и их противников, а также аресты начались еще в пятницу, когда сотни ультраправых провели факельное шествие по городу. Известно о нескольких пострадавших, в частности власти города сообщают, что два человека получили небольшие травмы.

Всего в город, по разным оценкам, прибыли от двух до шести тысяч ультраправых, в том числе члены неонацистских организаций и "Ку-клукс-клана".