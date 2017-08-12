В Шарлоттсвилле при наезде машины на демонстрантов пострадали шесть человек

ВАШИНГТОН, 12 авг — РИА Новости. Автомобиль врезался в группу противников акции ультраправых, которая второй день проходит в городе Шарлоттсвилл в штате Виргиния, пострадали шесть человек, передает телеканала Fox News.
Eight injured after car plows into group of protesters at white nationalists' rally in Charlottesville https://t.co/KLcy8IC1Ue pic.twitter.com/nqxhPVMQ4N— Los Angeles Times (@latimes) 12 августа 2017 г.
Власти города ранее подтвердили, что в результате инцидента есть "несколько пострадавших".
Очевидцы инцидента сообщают в Twitter, что автомобиль "быстро покинул место происшествия".
Car drives into protesters in #Charlottesville.— Mike Cernovich 🇺🇸 (@Cernovich) 12 августа 2017 г.
Video credit journalist @FaithGoldy. pic.twitter.com/HRTp1YHmSK
На опубликованных фотографиях видно, что легковой автомобиль въехал в толпу людей, которые протестовали с красными флагами. Видеозаписи с места происшествия подтверждают первоначальные сведения и дают более полное представление о том, что именно произошло.
Толпа противников ультраправых двигалась по одной из узких улиц города. В районе улиц Water и 4-й люди обходили два автомобиля, которые стояли прямо на проезжей части. В этот момент сзади на большой скорости в эти машины врезался черный легковой автомобиль, который по пути сбил несколько человек – людей буквально подбросило в воздух от сильного удара. После этого черный автомобиль дал задний ход и быстро скрылся, сбив по пути еще несколько человек. На видеозаписи слышно, как очевидцы кричат, что "несколько человека тяжело пострадали".
Сторонники ультраправых протестовали против планов властей убрать из "Парка эмансипации" памятник генералу Армии конфедератов в годы Гражданской войны Роберту Ли. Первые столкновения участников акции и их противников, а также аресты начались еще в пятницу, когда сотни ультраправых провели факельное шествие по городу. Известно о нескольких пострадавших, в частности власти города сообщают, что два человека получили небольшие травмы.
Всего в город, по разным оценкам, прибыли от двух до шести тысяч ультраправых, в том числе члены неонацистских организаций и "Ку-клукс-клана".