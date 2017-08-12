Белый дом следит за ситуацией в Шарлоттсвилле, где идет акция ультраправых

ВАШИНГТОН, 12 авг — РИА Новости. Администрация США следит за ситуацией в Шарлоттсвилле в штате Виргиния, где второй день проходит акция сторонников ультраправых организаций и их противников, говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.

"Белый дом в контакте с офисом губернатора штата и разговаривал с главой аппарата губернатора Терри Макалифа. Том Боссерт, советник (президента США Дональда) Трампа по внутренней безопасности, в контакте с местными властями", — сказано в сообщени.

Ранее в американском штате Виргиния был введен режим чрезвычайного положения из-за столкновений с участием ультраправых в городе Шарлоттсвилл.

Сторонники ультраправых протестовали против планов властей убрать из "Парка эмансипации" памятник генералу Армии конфедератов в годы Гражданской войны Роберту Ли. Первые столкновения участников акции и их противников, а также аресты начались еще в пятницу, когда сотни ультраправых провели факельное шествие по городу. Известно о нескольких пострадавших, в частности власти города сообщают, что два человека получили небольшие травмы. Всего в город, по разным оценкам, прибыли от двух до шести тысяч ультраправых, в том числе члены неонацистских организаций и "Ку-клукс-клана". Противники Трампа часто упрекают его в симпатиях к ультраправым организациям.

Некоторое время назад стало известно, что автомобиль врезался в группу противников акции ультраправых. Очевидцы сообщают о пострадавших.