Число погибших при взрыве в Пакистане возросло до 15 человек

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Число погибших в результате взрыва в крупном пакистанском городе Кветта возросло до 15 человек, еще более 30 получили ранения, сообщил министр внутренних дел провинции Белуджистан Сарфараз Бугти.

Ранее сообщалось о 10 погибших и 14 раненых.

"Сейчас мы можем подтвердить гибель 15 человек в сегодняшнем взрыве. По меньшей мере 32 получили ранения", — цитирует издание Dawn заявление Бугти.

По словам министра, среди погибших как сотрудники местной службы безопасности, так и гражданские лица.

После взрыва в городе был объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Взрыв произошел в субботу вечером в Кветте — столице юго-западной провинции Белуджистан. Причина взрыв пока неизвестна. По данным очевидцев, взрыв произошел около транспортного средства сил безопасности.