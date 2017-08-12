В Виргинии автомобиль врезался в толпу демонстрантов

ВАШИНГТОН, 10 авг — РИА Новости. Автомобиль врезался в группу противников акции ультраправых, которая второй день проходит в городе Шарлоттсвилл в штате Виргиния, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Сведений о пострадавших пока не поступало, но издания BNO News и The Anon Journal уже сообщили, что есть несколько пострадавших.
Очевидцы инцидента сообщают в Twitter, что автомобиль "быстро покинул место происшествия".
На опубликованных фотографиях видно, что легковой автомобиль въехал в толпу людей, которые протестовали с красными флагами.
VIDEO: Car slams into group of people during protests in Charlottesville, Virginia; reports of serious injuries (Vid: Rebelutionary_Z) pic.twitter.com/Gf5qMf64u9— BNO News (@BNONews) 12 августа 2017 г.
Ранее в Виргинии из-за столкновений с ультраправыми был введен режим чрезвычайного положения.
Всего в Шарлоттсвилл, по разным оценкам, прибыли от двух до шести тысяч ультраправых, в том числе члены неонацистских организаций и "Ку-клукс-клана".