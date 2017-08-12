ЛНР обвиняет киевскую сторону СЦКК в искажении данных об обстрелах

ЛУГАНСК, 12 авг — РИА Новости. Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко обвинил украинских представителей Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня в искажении данных в отчетах по обстрелам территории, подконтрольной Вооруженным силам Украины.

Киевская сторона в СЦКК в субботу заявила, что ополченцы обстреляли жилые кварталы в поселке Новолуганском Донецкой области.

"По сообщению пресс-центра штаба АТО со ссылкой на украинскую сторону СЦКК, 12 августа со стороны, подконтрольной ЛНР около 5.30 утра подверглись обстрелу из БМП, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия жилые кварталы населенного пункта Новолуганское", — сообщил Марочко РИА Новости.

Он подчеркнул, что, судя по фотоснимкам, размещенным на украинских информационных агентствах, компас указывает на то, что огонь по Новолуганскому велся с северо-восточного направления из населенного пункта Светлодарск, где, по данным Народной милиции ЛНР, находятся позиции 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Собеседник агентства уточнил, что, согласно сообщениям украинской стороны, в результате обстрела повреждены три частных дома, выбиты окна, осколками поврежден забор и легковой автомобиль "ВАЗ", разрушена опора газопровода.

"Это уже не первый случай искажения информации в отчетах представителей украинской стороны, и мы просим представителей СЦКК и ОБСЕ провести расследование по данному факту", — заявил Марочко.