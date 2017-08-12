Армения хочет провести на своей территории один из конкурсов АрМИ-2018

КУБИНКА (Московская область), 12 авг — РИА Новости. Армения планирует провести на своей территории один из конкурсов Армейских международных игр в 2018 году, сообщил журналистам начальник Генштаба ВС Армении Мовсес Акопян.

"Мы планируем обязательно провести какой-то конкурс у себя. Посмотрим, какие конкурсы будут, и выберем тот конкурс, который возможно провести на территории Армении", — сказал он.

Акопян отметил, что "Танковый биатлон" является одним из самых зрелищных и значительных соревнований, поскольку во всех Вооруженных силах танк является одним из основных вооружений.

"Особую роль играет и техническое состояние танка, его способность преодолевать различные препятствия и вести прицельный огонь, и, конечно, готовность экипажа. То, что мы сегодня увидели, впечатляет, особенно подготовка танкистов", — сказал Акопян, добавив, что российская сторона подготовила хорошие условия для проведения соревнований.