В Виргинии из-за столкновений с ультраправыми объявили режим ЧС

ВАШИНГТОН, 10 авг – РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации объявлен в американском штате Виргиния в США из-за столкновений с ультраправыми в городе Шарлоттсвилл, сообщил в своем Twitter губернатор штата Терри Маккалиф.

Режим ЧС в связи с проведением акции сторонников ультраправых организаций под девизами "Объединим правых" и "Жизни белых имеют значение" (по аналогии с известным движением афроамериканцев "Жизни черных имеют значение"). Первые столкновения участников акции и их противников, а также аресты начались еще в пятницу, когда сотни ультраправых провели факельное шествие по городу. Известно о нескольких пострадавших, в частности власти города сообщают, что два человека получили небольшие травмы.

Как уточняет полиция города, решение властей позволяет им "запросить дополнительные ресурсы при необходимости для реагирования на продолжающиеся события", которые продолжаются в центре Шарлоттсвилла.

Полиция уже потребовала от митингующих освободить "Парк эмансипации", поскольку акция не разрешена властями, и приступила к их вытеснению с этой территории.