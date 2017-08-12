Глава МИД Венесуэлы раскрыл цель угрозы Трампа

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Цель угрозы президента США Дональда Трампа о военной операции в отношении Венесуэлы — втянуть Латинскую Америку в конфликт для дестабилизации ситуации в регионе, Каракас выступает категорически против таких высказываний, заявил глава венесуэльского МИД Хорхе Арреаса.

"Венесуэла отвергает в самой категоричной и убедительной манере недружественные и враждебные заявления президента США Дональда Трампа… в которых он угрожает военным вторжением против нашей родины", — заявил Арреаса в эфире телеканала Venezolana de Televisión.

По мнению главы МИД Венесуэлы, угроза Трампа втягивает Латинскую Америку и страны Карибского бассейна в конфликт. "Безрассудная угроза президента Дональда Трампа имеет своей целью втянуть Латинскую Америку и страны Карибского бассейна в конфликт, который безвозвратно изменит стабильность, мир и безопасность в нашем регионе", — приводит слова Арреасы агентство Франс Пресс.

В пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассматривает все сценарии в отношении Венесуэлы, в том числе военную операцию. При этом официальный представитель Пентагона Эрик Пэхон заявил, что военные США не получали указаний о подготовке военной операции в отношении Венесуэлы.

Также сообщалось, что Трамп отказал лидеру Венесуэлы Николасу Мадуро в телефонной беседе, заявив, что не будет разговаривать до восстановления демократии в этой стране.

Ранее в Венесуэле прошли выборы в национальное учредительное собрание, которое, как ожидается, займется подготовкой изменений в конституцию страны. Созыв этого органа был объявлен по инициативе президента Николаса Мадуро. Оппозиция не признала выборы, указывая, что созыв учредительного собрания должен быть осуществлен через референдум. Эти события подхлестнули продолжающиеся в стране с начала апреля массовые протесты, в результате которых погибли уже более 120 человек.