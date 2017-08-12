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В мире

Семилетняя дагестанка опознала на видео RT подруг, вывезенных в Ирак

20:0612.08.2017
(обновлено: 20:15 12.08.2017)
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© РИА Новости / Рафаэль ДаминовДети из Мосула. Архивное фото.Дети из Мосула. Архивное фото.
© РИА Новости / Рафаэль Даминов

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Родственники сестер Зайнуковых, оказавшихся в детском приюте в Багдаде, рассказали RT, как проходит процесс возвращения девочек на родину. 

Иракский мальчик на месте авиаудара в Каяре во время операции против ИГ в Мосуле. Архивное фото
© AFP 2017 / Bulent Kilic
Кадыров опубликовал видео RT о детях из России, попавших в иракский приют

Пятилетнюю Хадиджу и трехлетнюю Фатиму помогла найти их соседка, семилетняя Маликат. Взяв телефон матери, она наткнулась на видеозапись из детского дома в Ираке, первоначально опубликованную телеканалом RT и позднее размещенную в Instagram главы Чечни Рамзана Кадырова. 

На ней девочка обнаружила своих соседок, с которыми часто играла, и рассказала об этом родителям. Те через родственников связались с дедом Хадиджи и Фатимы Анваром Зайнуковым. Он и его жена к тому времени уже потеряли надежду на возвращение детей, считая их погибшими. 

Как рассказал RT Анвар Зайнуков, его сын Руслан с женой и детьми покинул Дагестан в мае 2015 года, сказав отцу, что семья едет в Ингушетию. После отъезда он вышел на связь лишь через месяц, уже находясь в Турции. Затем семья переехала в Сирию, а позднее — и в Ирак. 

"Поначалу часто звонили, однажды даже в гости звали, потом звонить стали реже", — сказал Анвар Зайнуков. По его словам, в последний раз сын звонил ему после начала боев в Мосуле.

Мосул. 26 июля 2017. Архивное фото
© Sputnik / Сара Нуреддин
Тетя вывезенного из России мальчика рассказала, как он попал в Ирак

При этом никаких подозрительных изменений в поведении сына перед его отъездом отец не заметил. Руслан занимался строительством и, по словам Анвара, получал неплохой доход. Все члены семьи вели себя как обычно. 

Зайнуков поблагодарил телеканал RT и Рамзана Кадырова за то, что они занимаются проблемой возвращения детей, вывезенных родителями в зону боевых действий. "Всех детей надо оттуда возвращать. Они же не виноваты. Я вот, как приедут внучки, обниму их и больше никуда отпускать от себя не буду. Я хочу слушать смех внучек", — сказал он.

Сейчас он собирает документы, доказывающие, что Хадиджа и Фатима действительно приходятся ему внучками. Детям также придется сдать тест ДНК, чтобы иракские чиновники смогли установить родство, а затем сестер по решению суда смогут отправить к родным.

По данным уполномоченного по правам ребенка в Дагестане Марины Ежовой, получено более 200 обращений о вывозе детей в зону конфликта. "На сегодняшний день речь идет о 213 детях, но это число можно смело умножать если не на пять, то на два-три точно, потом что многие женщины ехали туда беременными", — пояснила RT Ежова.

Мосул. 26 июля 2017. Архивное фото
© Sputnik / Сара Нуреддин
Родственники возвращенных из Мосула российских детей связались с RT

Она также рассказала о проблеме возвращения детей, родившихся уже после выезда их родителей из России. Они не имеют никаких документов, а в соответствии с международным правом дети, найденные на территории какой-либо страны, фактически считаются ее гражданами. Многие родители часто сами не способны подтвердить собственное гражданство, к тому же нередко они не вступают в контакт с властями, опасаясь обвинений в терроризме, заявила Ежова.

Министр труда и социальных дел Ирака Мохаммед Шиа Аль-Судани в свою очередь заявил, что Ирак пойдет навстречу всем странам, если будет доказано, что дети являются их гражданами. О создании специальной комиссии по розыску и возвращению детей, вывезенных родителями в Сирию или Ирак, сообщил ранее глава Дагестана Рамазан Абдулатипов.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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© RT
Тетя опознанного в приюте Ирака ребенка из РФ о судьбе примкнувшей к ИГ* семьи
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