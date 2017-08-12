Семилетняя дагестанка опознала на видео RT подруг, вывезенных в Ирак

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Родственники сестер Зайнуковых, оказавшихся в детском приюте в Багдаде, рассказали RT, как проходит процесс возвращения девочек на родину.

Пятилетнюю Хадиджу и трехлетнюю Фатиму помогла найти их соседка, семилетняя Маликат. Взяв телефон матери, она наткнулась на видеозапись из детского дома в Ираке, первоначально опубликованную телеканалом RT и позднее размещенную в Instagram главы Чечни Рамзана Кадырова.

На ней девочка обнаружила своих соседок, с которыми часто играла, и рассказала об этом родителям. Те через родственников связались с дедом Хадиджи и Фатимы Анваром Зайнуковым. Он и его жена к тому времени уже потеряли надежду на возвращение детей, считая их погибшими.

Как рассказал RT Анвар Зайнуков, его сын Руслан с женой и детьми покинул Дагестан в мае 2015 года, сказав отцу, что семья едет в Ингушетию. После отъезда он вышел на связь лишь через месяц, уже находясь в Турции. Затем семья переехала в Сирию, а позднее — и в Ирак.

"Поначалу часто звонили, однажды даже в гости звали, потом звонить стали реже", — сказал Анвар Зайнуков. По его словам, в последний раз сын звонил ему после начала боев в Мосуле.

При этом никаких подозрительных изменений в поведении сына перед его отъездом отец не заметил. Руслан занимался строительством и, по словам Анвара, получал неплохой доход. Все члены семьи вели себя как обычно.

Зайнуков поблагодарил телеканал RT и Рамзана Кадырова за то, что они занимаются проблемой возвращения детей, вывезенных родителями в зону боевых действий. "Всех детей надо оттуда возвращать. Они же не виноваты. Я вот, как приедут внучки, обниму их и больше никуда отпускать от себя не буду. Я хочу слушать смех внучек", — сказал он.

Сейчас он собирает документы, доказывающие, что Хадиджа и Фатима действительно приходятся ему внучками. Детям также придется сдать тест ДНК, чтобы иракские чиновники смогли установить родство, а затем сестер по решению суда смогут отправить к родным.

По данным уполномоченного по правам ребенка в Дагестане Марины Ежовой, получено более 200 обращений о вывозе детей в зону конфликта. "На сегодняшний день речь идет о 213 детях, но это число можно смело умножать если не на пять, то на два-три точно, потом что многие женщины ехали туда беременными", — пояснила RT Ежова.

Она также рассказала о проблеме возвращения детей, родившихся уже после выезда их родителей из России. Они не имеют никаких документов, а в соответствии с международным правом дети, найденные на территории какой-либо страны, фактически считаются ее гражданами. Многие родители часто сами не способны подтвердить собственное гражданство, к тому же нередко они не вступают в контакт с властями, опасаясь обвинений в терроризме, заявила Ежова.

Министр труда и социальных дел Ирака Мохаммед Шиа Аль-Судани в свою очередь заявил, что Ирак пойдет навстречу всем странам, если будет доказано, что дети являются их гражданами. О создании специальной комиссии по розыску и возвращению детей, вывезенных родителями в Сирию или Ирак, сообщил ранее глава Дагестана Рамазан Абдулатипов.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

