Оппозиция Кении обвинила полицию в убийстве более 100 человек

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Кенийская оппозиция обвинила сотрудников органов правопорядка страны в убийстве более ста человек, включая детей, в ходе протестов после объявления результатов президентских выборов, передает агентство Рейтер.
Ранее сообщалось о девяти погибших в ходе протестов.
Оппозиция не представила никаких доказательств своих обвинений, отмечает агентство. Входящий в состав оппозиционной коалиции сенатор Джеймс Оренго заявил, что полиция спровоцировала насилие. Его коллега Джонсон Мутхама отметил, что оппозицию не запугать и она "не уступит под давлением".
По данным Кенийской национальной комиссии по правам человека, в ходе протестов погибли 24 человека, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Оппозиционная коалиция Кении отвергла предварительные результаты голосования на выборах. Одинга заявил, что база данных избирательной комиссии подверглась хакерской атаке, из-за чего результаты всеобщих выборов были подтасованы. Независимая избирательная комиссия Кении опровергла эти заявления.