Оппозиция Кении обвинила полицию в убийстве более 100 человек

Полиция разгоняет сторонников оппозиции слезоточивым газом во время акции протеста. Архивное фото

Полиция разгоняет сторонников оппозиции слезоточивым газом во время акции протеста. Архивное фото

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Кенийская оппозиция обвинила сотрудников органов правопорядка страны в убийстве более ста человек, включая детей, в ходе протестов после объявления результатов президентских выборов, передает агентство Рейтер.

Ранее сообщалось о девяти погибших в ходе протестов.

Оппозиция не представила никаких доказательств своих обвинений, отмечает агентство. Входящий в состав оппозиционной коалиции сенатор Джеймс Оренго заявил, что полиция спровоцировала насилие. Его коллега Джонсон Мутхама отметил, что оппозицию не запугать и она "не уступит под давлением".

По данным Кенийской национальной комиссии по правам человека, в ходе протестов погибли 24 человека, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Сообщалось, что, по данным избиркома, действующий президент Кении Ухуру Кениата победил на всеобщих выборах, набрав 54,27% голосов. Его соперник, бывший премьер-министр страны Раила Одинга, набрал 44,74% голосов. Таким образом, действующий президент был переизбран на второй пятилетний срок.

Оппозиционная коалиция Кении отвергла предварительные результаты голосования на выборах. Одинга заявил, что база данных избирательной комиссии подверглась хакерской атаке, из-за чего результаты всеобщих выборов были подтасованы. Независимая избирательная комиссия Кении опровергла эти заявления.