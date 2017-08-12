В оборонном бюджете Украины нашли "дыру" в 237 миллионов долларов

Техника, подготовленная для ремонта на Львовском бронетанковом ремонтном заводе. Архивное фото

Техника, подготовленная для ремонта на Львовском бронетанковом ремонтном заводе. Архивное фото

КИЕВ, 12 авг — РИА Новости. Генеральная прокуратура обнаружила в оборонном бюджете Украины "дыру" в 6,1 миллиардов гривен (237 миллиона долларов), сообщает украинское издание ZN.ua.

Об этом говорится в письме, который генеральный прокурор Юрий Луценко направил премьер-министру Владимиру Гройсману еще в июле.

"Генеральная прокуратура вдруг обнаружила колоссальную прореху в оборонном бюджете страны. Оказывается, что на конец прошлого года дебиторская задолженность предприятий-поставщиков перед Минобороны увеличилась втрое — на 2,4 миллиарда гривен (92 миллиона долларов. — Ред.) и таким образом достигла рекордной суммы — более 6,1 миллиарда гривен", — приводит издание данные из письма.

Как отмечает Луценко, это составляет 11 процентов годового финансирования. При этом просроченная задолженность достигла 755 миллионов гривен (29 миллионов долларов).

У предприятий концерна "Укроборонпром" задолженность перед Минобороны составила 1,6 миллиарда гривен (61 миллион долларов), а просроченная задолженность — 335 миллионов гривен (12 миллионов долларов).

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