В оборонном бюджете Украины нашли "дыру" в 237 миллионов долларов

КИЕВ, 12 авг — РИА Новости. Генеральная прокуратура обнаружила в оборонном бюджете Украины "дыру" в 6,1 миллиардов гривен (237 миллиона долларов), сообщает украинское издание ZN.ua.
Об этом говорится в письме, который генеральный прокурор Юрий Луценко направил премьер-министру Владимиру Гройсману еще в июле.
"Генеральная прокуратура вдруг обнаружила колоссальную прореху в оборонном бюджете страны. Оказывается, что на конец прошлого года дебиторская задолженность предприятий-поставщиков перед Минобороны увеличилась втрое — на 2,4 миллиарда гривен (92 миллиона долларов. — Ред.) и таким образом достигла рекордной суммы — более 6,1 миллиарда гривен", — приводит издание данные из письма.
У предприятий концерна "Укроборонпром" задолженность перед Минобороны составила 1,6 миллиарда гривен (61 миллион долларов), а просроченная задолженность — 335 миллионов гривен (12 миллионов долларов).
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