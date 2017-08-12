"Врачи без границ" приостанавливают миссию по спасению мигрантов

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Международная организация "Врачи без границ" (MSF) заявила о приостановке деятельности по спасению мигрантов в Средиземном море из-за угрожающих действий ливийской береговой охраны и препятствий в работе со стороны итальянского правительства, сообщает агентство Рейтер.
"Мы приостанавливаем нашу деятельность, потому что чувствуем серьезность угрожающего поведения ливийской береговой охраны… Мы не можем ставить под угрозу наших коллег", — заявил агентству президент итальянского отделения организации Лорис де Филиппи.
По его словам, ливийская береговая охрана потребовала от неправительственных организаций покинуть территорию в несколько сотен километров около побережья страны. Ранее им разрешалось проводить поисково-спасательные операции на расстоянии 11 морских миль от побережья Ливии. Де Филиппи отметил, что в прошлом году представители береговой охраны 13 раз выстрелили по судну "Врачей без границ".
Ранее сообщалось, что "Врачи без границ" отказались подписать предложенный МВД Италии кодекс поведения при операциях по спасению мигрантов в Средиземном море. Власти Италии разработали проект кодекса поведения для неправительственных организаций после обвинения в адрес ряда из них в сотрудничестве с перевозчиками нелегалов. Список из 12 пунктов включает запрет на вхождение в ливийские территориальные воды, прозрачное финансирование и запрет на пересадку мигрантов на другие суда.
Документ подписали такие НПО, как Save the Children и Migrant Offshore Aid Station, представители которых присутствовали на встрече в МВД.