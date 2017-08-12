"Врачи без границ" приостанавливают миссию по спасению мигрантов

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Международная организация "Врачи без границ" (MSF) заявила о приостановке деятельности по спасению мигрантов в Средиземном море из-за угрожающих действий ливийской береговой охраны и препятствий в работе со стороны итальянского правительства, сообщает агентство Рейтер.

"Мы приостанавливаем нашу деятельность, потому что чувствуем серьезность угрожающего поведения ливийской береговой охраны… Мы не можем ставить под угрозу наших коллег", — заявил агентству президент итальянского отделения организации Лорис де Филиппи.

По его словам, ливийская береговая охрана потребовала от неправительственных организаций покинуть территорию в несколько сотен километров около побережья страны. Ранее им разрешалось проводить поисково-спасательные операции на расстоянии 11 морских миль от побережья Ливии. Де Филиппи отметил, что в прошлом году представители береговой охраны 13 раз выстрелили по судну "Врачей без границ".

Сотрудничество с организацией SOS Mediterranee, которая управляет спасательным судном в Средиземном море с медицинским персоналом "Врачей без границ" на борту, продолжится, отметил де Филиппи.

Ранее сообщалось, что "Врачи без границ" отказались подписать предложенный МВД Италии кодекс поведения при операциях по спасению мигрантов в Средиземном море. Власти Италии разработали проект кодекса поведения для неправительственных организаций после обвинения в адрес ряда из них в сотрудничестве с перевозчиками нелегалов. Список из 12 пунктов включает запрет на вхождение в ливийские территориальные воды, прозрачное финансирование и запрет на пересадку мигрантов на другие суда.

Директор итальянского подразделения "Врачей без границ" заявлял, что для организации является недопустимой указанная в кодексе необходимость присутствия на борту кораблей вооруженных агентов полиции.

Документ подписали такие НПО, как Save the Children и Migrant Offshore Aid Station, представители которых присутствовали на встрече в МВД.