Министр обороны Сербии заявил, что страна не собирается вступать в НАТО

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Сербия не намерена становиться членом НАТО и просит альянс, а также других партнеров уважать ее нейтральный статус, заявил РИА Новости министр обороны страны Александр Вулин.

"Мы, конечно, общаемся с НАТО в рамках "Партнерство во имя мира" — это оптимальный уровень кооперации для нас и мы удовлетворены этим. Мы всегда заявляем нашим партнерам в НАТО, что мы сохраняем военный нейтралитет и у нас нет желания становиться частью НАТО, это наше твердое решение. Пока президент нашей страны и главнокомандующий — Александр Вучич, а я — министр, отвечающий за вооруженные силы — мы не будем частью альянса НАТО или других альянсов", — заявил Вулин в ходе официального визита в Москву.

Он добавил, что Сербия ожидает от своих партнеров — России, США, НАТО и ОДКБ — уважения их решения сохранять нейтралитет.

Согласно парламентской резолюции 2007 года, Сербия придерживается нейтралитета в отношении военных союзов, однако парламент страны ратифицировал 12 февраля 2016 года документ о дипломатическом иммунитете для представителей НАТО и логистической поддержке на территории республики.

Индивидуальный план партнерства Сербии с НАТО (IPAP) вступил в силу в марте 2015 года, документ определяет образовательно-техническое сотрудничество, совместные учения и создание положительного имиджа альянса в сербском обществе. Вместе с тем в 2013 году парламент Сербии получил статус наблюдателя в Парламентской Ассамблее ОДКБ.