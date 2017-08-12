Сербия ожидает поставок российских танков Т-72С и машин БРДМ-2 в 2018 году

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Министр обороны Сербии Александр Вулин заявил, что точная дата поставок 30 российских танков Т-72С и 30 бронированных разведывательных машин БРДМ-2 в рамках военно-технической помощи пока не определена, сербская сторона ожидает, что они состоятся в следующем году.

"(Относительно) БРДМ-2 (и танков Т-72С) точной даты нет", — сказал министр РИА Новости. По его словам, поставки остального оборудования в рамках военной помощи состоятся, когда будут урегулированы все административные вопросы.

"Политических проблем нет, все идет согласно плану и точно по времени, мы очень удовлетворены. Я ожидаю (поставки) в следующем году", — уточнил Вулин, отвечая на вопрос, совпадут ли по времени поставки вооружений в рамках военно-технической помощи с доставкой самолетов МиГ-29.

Ранее он заявил, что Сербия получит от России шесть истребителей МиГ-29 до конца года. Министр напомнил, что в 2016 году страна получила от России два новых вертолета Ми-17, а вскоре ожидает поступления новых вертолетов H145M от Airbus Helicopters.

Россия в рамках военно-технической помощи планирует передать Сербии шесть истребителей МиГ-29, а также 30 танков Т-72С и 30 бронированных разведывательных машин БРДМ-2.