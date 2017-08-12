В минздраве Турции рассказали, как борются с вирусом Коксаки

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Минздрав Турции работает над улучшением санитарно-эпидемиологических условий в турецкой Анталье, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Ранее Роспотребнадзор и Ростуризм на фоне распространения среди отдыхающих вируса Коксаки признали небезопасными для туристов условия в районе залива Анталья в Турции. Были получены более 500 жалоб на ухудшение здоровья. Также Роспотребнадзор после признания опасности турецких курортов для туристов опубликовал специальные рекомендации для тех, кто находится на отдыхе.

"Минздравом Турции даны указания на предмет принятия мер по улучшению санитарно-эпидемиологических условий, ведения мониторинга обращений туристов. Будет продолжена тщательная дезинфекция мест общего пользования, в первую очередь бассейнов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в июле в клиники и больницы провинции Анталия с различными симптомами обратились 348 человек. Согласно сообщению, проведены оперативные переговоры с представителями клиник и больниц, администрациями отелей Антальи.

Министерством иностранных дел России, посольством РФ в Турции и Роспотребнадзором ведутся переговоры с турецкой стороной по координации действий, направленных на стабилизацию ситуации.

Роспотребнадзор подготовил памятку по профилактике вируса Коксаки для туристов. Территориальным органам Роспотребнадзора дано указание подробно консультировать потребителей туристских услуг и оказывать им содействие в подготовке претензий и исковых заявлений в случае нарушения прав потребителей.

Основные симптомы вируса Коксаки — высыпания и волдыри на ладонях, в нижней части стопы, между пальцами, в носовой и ротовой полости, сопровождающиеся высокой температурой и ярко выраженной головной болью, сообщает ведомство.