Хакер Guccifer заявил, что за кибератаками в США стояли Госдеп, ЦРУ и АНБ

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Румынский хакер Марсель Лехел Лазар, известный под псевдонимом Guccifer, в интервью Fox News заявил, что кибератаками в ходе предвыборной кампании в США руководили сами американские власти.

По мнению Лазара, за его "тезкой" хакером Guccifer 2.0, предположительно, взломавшим серверы Национального комитета Демократической партии, стояли не российские спецслужбы, как утверждают американские политики и СМИ.

"Я думаю, Guccifer 2.0 — дело рук самих американцев. Guccifer 2.0 — это дело рук людей из Госдепартамента, кибернетического командования АНБ и проекта Vault 7 ЦРУ", — сказал Лазар. По его словам, к такому выводу он пришел на основании своего 15-летнего хакерского опыта.

Лазар не отрицает, что в прошлом взломал компьютеры более сотни американцев, включая помощника Хиллари Клинтон Сидни Блюменталя, бывшего госсекретаря Колина Пауэлла и членов семьи Бушей. При этом он использовал для кибератак российские прокси-серверы "из-за скорости".

Американские спецслужбы считают хакера, известного как Guccifer 2.0, причастным к кибератаке на серверы Национального комитета Демпартии. По их утверждениям, взлом был произведен по указанию Москвы. Сам Guccifer 2.0 опроверг эти обвинения.

В конгрессе США идут независимые расследования по поводу якобы имевшего место вмешательства Москвы в выборы президента США в ноябре 2016 года. Этот же вопрос изучает специальный прокурор Роберт Мюллер, который параллельно проверяет связи окружения Дональда Трампа с Россией.

Все обвинения базируются на докладе разведывательного сообщества США, в котором, однако, доказательств причастности России к вмешательству не приводилось. Несмотря на то что расследование еще не завершено, администрация Барака Обамы, а затем и конгресс США ввели санкции против Москвы.

Российские власти неоднократно опровергали эти обвинения, указывая на их бездоказательность. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что нет никаких фактов, подтверждающих предполагаемое "российское вмешательство".