ТАЛЛИН, 12 авг — РИА Новости, Николай Адашкевич. Эстонское объединение скаутов в 18-й раз проводит так называемый туристический "Поход Эрна", названный в честь нацистской диверсионной группы, в котором примут участие около 150 скаутов и любителей туризма, сообщили в субботу организаторы мероприятия.

"Девять команд скаутов стартовали в пятницу, в субботу утром к ним присоединились еще 24 команды. Всего в походе участвуют порядка 150 человек. В этом году старт и финиш марша-броска находятся в местечке Каутла", — говорится в сообщении.

В программе похода — прохождение трассы с выполнением различных заданий. Протяженность маршрута составляет, в зависимости от выбранной трассы, от 20 до 45 километров. Мероприятие поддерживают министерство обороны Эстонии, военизированное ополчение Кайтселиит ("Союз обороны") и крупные эстонские предприятия.

Туристические "Походы Эрна" проводятся скаутами с начала 1990-х годов параллельно с "Военно-спортивными походами Эрна". Последнее военно-спортивное мероприятие под этим названием состоялось в 2011 году и больше не проводилось. Организаторы сочли, что оно исчерпало себя — трасса стала слишком хорошо знакома эстонским командам и результат можно было предсказать заранее.

Мероприятие "Поход "Эрны" получило свое название по имени диверсионной группы "Эрна", действовавшей в тылу Красной Армии в августе 1941 года. Разведывательно-диверсионная группа была создана в Финляндии абвером — военной разведкой гитлеровской Германии. В 1941 году группа была десантирована с территории Финляндии в Эстонию, в тыл Красной Армии. Высадившиеся на сушу в районе залива Колга диверсанты вели бои с войсками НКВД. Через два дня группа была окружена и уничтожена в одном из болот на севере Эстонии.

Российский МИД неоднократно высказывался против проведения подобных мероприятий, отмечая, что их поддержка со стороны властей Эстонии не может восприниматься иначе, как потакание попыткам популяризации нацизма и пересмотра итогов Второй мировой войны.