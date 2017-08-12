В США нашли картину, похищенную 31 год назад

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Похищенная из Музея штата Аризона картина нидерландского художника Виллема де Кунинга "Женщина – Охра" (Woman-Ochre) обнаружена спустя 31 год после кражи, говорится на сайте музея.
"Мы в восторге от того, что эта работа может быть выставлена в наших галереях. Это особенно проникновенный момент, так как "Женщина – Охра" была пожертвована Эдвардом Джозефом Галлахером мл. в качестве большого подарка музею", — сказала директор музея Мэг Хегиярд.
Продавец антиквариата Дэвид Ван Аукер обнаружил картину во время осмотра частной коллекции и приобрёл вместе с другим имуществом за 2 тысячи долларов. Ван Аукер выставил ее в своем магазине в штате Нью-Мексико. После того как покупатели несколько раз отметили сходство полотна с картиной абстракциониста, Ван Аукер обратился в музей штата Аризоны. Эксперты музея провели проверку и подтвердили подлинность картины.
Музей не уточнил стоимость картины, однако, американское радио National Public Radio ранее сообщало, что картина оценивается в 160 миллионов долларов.