В США нашли картину, похищенную 31 год назад

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Похищенная из Музея штата Аризона картина нидерландского художника Виллема де Кунинга "Женщина – Охра" (Woman-Ochre) обнаружена спустя 31 год после кражи, говорится на сайте музея.

"Мы в восторге от того, что эта работа может быть выставлена в наших галереях. Это особенно проникновенный момент, так как "Женщина – Охра" была пожертвована Эдвардом Джозефом Галлахером мл. в качестве большого подарка музею", — сказала директор музея Мэг Хегиярд.

Продавец антиквариата Дэвид Ван Аукер обнаружил картину во время осмотра частной коллекции и приобрёл вместе с другим имуществом за 2 тысячи долларов. Ван Аукер выставил ее в своем магазине в штате Нью-Мексико. После того как покупатели несколько раз отметили сходство полотна с картиной абстракциониста, Ван Аукер обратился в музей штата Аризоны. Эксперты музея провели проверку и подтвердили подлинность картины.

По данным музея, "Женщина – Охра" была похищена из музея неизвестными мужчиной и женщиной в ноябре 1985 года. Кража заняла не более 15 минут. Мужчина вырезал полотно из рамы, пока его сообщница отвлекла охрану.

Музей не уточнил стоимость картины, однако, американское радио National Public Radio ранее сообщало, что картина оценивается в 160 миллионов долларов.