Перу осуждает угрозу применения силы в Венесуэле

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Министр иностранных дел Перу Рикардо Луна осудил угрозу применения силы в Венесуэле после того, как президент США Дональд Трамп заявил о возможности проведения военной операции в стране, передает агентство Рейтер.

"Перу и другие страны региона осуждают угрозу применения силы, не одобренного Советом безопасности ООН", — приводит слова министра агентство.

Луна также сообщил, что совместно с другими странами региона прорабатывает заявление в ответ на угрозы, передает агентство.

В пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассматривает все сценарии в отношении Венесуэлы, в том числе военную операцию. При этом официальный представитель Пентагона Эрик Пэхон заявил, что военные США не получали указаний о подготовке военной операции в отношении Венесуэлы.