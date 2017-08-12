Американский истребитель совершил жесткую посадку в аэропорту Бахрейна

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Американский истребитель F-18 совершил жесткую посадку в международном аэропорту Бахрейна из-за проблем с двигателем, пилот в результате инцидента не пострадал, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на заявление ВМС США.

Как сообщил представитель американских ВМС Билл Урбан, самолет вылетел с борта авианосца "Нимиц" в Персидском заливе. По его словам, после возникновения проблем с двигателем пилот пытался перенаправить воздушное судно на авиабазу Шейх-Иса, но не смог этого сделать и вынужден был посадить его в коммерческом аэропорту.

"Из-за неисправности воздушное судно невозможно было остановить на взлетно-посадочной полосе, пилот эвакуировался, когда самолет выкатился за пределы полосы", — сказал Урбан.

Представители ВМС США начали расследование инцидента. По данным агентства, из-за происшествия работа международного аэропорта была частично нарушена.