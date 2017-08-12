МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Россия продолжит содействовать диалогу сторон конфликта в Ливии, заявил РИА Новости глава контактной группы РФ по Ливии при МИД РФ и Госдуме Лев Деньгов.

В субботу в Россию прилетает глава Ливийской национальной армии маршал Халифа Хафтар, на понедельник запланирована его встреча с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Накануне Хафтар обвинил главу правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаеза Сарраджа и Италию в нарушении договоренностей по урегулированию в североафриканской стране. Заявление Хафтара последовало после решения итальянской стороны по просьбе Сарраджа отправить военные корабли в воды Ливии для содействия в борьбе с нелегальной миграцией. Хафтар назвал это вторжением в территориальные воды Ливии.

"Россия всегда приветствует их диалог (Хафтара и Сарраджа — ред.), они встречались в Абу-Даби, они встречались во Франции недавно. А так как позиция России в этом вопросе – общаться со всеми сторонами конфликта, соответственно, мы тоже со своей стороны пытаемся сделать так, чтобы стороны договорились и в Ливии наступил мир", — заявил Деньгов.

Он напомнил, что Саррадж тоже посещал Москву. "У нас давно с ним (налажен контакт), мы еще два года назад с ним первые контакты установили. Отличные, хорошие отношения", — сказал Деньгов.

В конце июля неподалеку от Парижа при посредничестве президента Франции Эммануэля Макрона и спецпосланника ООН по Ливии Хассана Саламе прошла встреча Сарраджа и Хафтара. Они договорились об установлении режима прекращения огня и проведении в кратчайшие сроки президентских выборов.